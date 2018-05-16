الجزائر ترسل طائرتين محملتين بمساعدات غذائية وصيدلانية إلى مدينة أوباري الليبية

هذه المساعدة العاجلة الممنوحة بالتشاور مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, تندرج في إطار العمل التضامني الثابت الذي تقوم به الجزائر نحو ليبيا إستجابة لبعض الحاجيات المستعجلة للشعوب المجاورة