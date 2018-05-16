لويزة حنون: على الجزائر تجميد عضويتها في الجامعة العربية

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الجزائر إلى تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، تعليقا على مأساة استشهاد أكثر من 60 فسلطينيا في غزة.

مضيفة خلال ندوة صحفية الأربعاء، بأنه لا يمكن للجزائر أن تظل صامتة بشأن ما يحدث مع إيران، داعية إلى اتخاذ موقف واضح، قائلة “مقتنعون بأن موقف الرئيس حول إيران وفلسطين لم يتغير”.

كما ناشدت حنون، رئيس الجمهورية بأن يأمر الحكومة باحترام الحق الدستوري في تنظيم المظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني في حقه في العودة والدعوة إلى وضع حد للمذبحة.