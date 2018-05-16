السنة والشيعة يصومون معا لأول مرة في العراق

أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الاربعاء، أن غداً الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

جاء ذلك، في بيان مقتضب صادر عن المكتب، اطلعت عليه الأناضول.

ويبدأ سنّة البلاد شهر رمضان غداً أيضاً، وفق بيان صدر أمس الثلاثاء عن ديوان الوقف السني.

وخلال العقود الماضية، كان الشيعة يستهلون شهر رمضان بعد بدء السنة بيوم واحد.

وكان يتم الأمر سراً بين الشيعة إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بينما تحول إلى العلن بعد إسقاط نظامه العام 2003.