ماجر يفاجئ الجميع ويعيد هذا المدافع رسميا للمنتخب بعد غياب طويل

كشف المدافع الدولي مختار بلخيثر، عن تلقيه دعوة الناخب الوطني رابح ماجر للمشاركة في التربص المقبل، متمنيا أن تكتمل سعادته بالتواجد في القائمة النهائية التي ستكون معنية بمواجهتي البرتغال وجزر الرأس الأخضر، كما لم يتوان مدافع النادي الإفريقي في تصريحات لجريدة "النصر"، تهنئته لفريق شباب قسنطينة، الذي كان قريبا من حمل قميصه، خلال مركاتو الشتاء، بعد ظفره بلقب البطولة.

بحيث أكد أنه سعيد جدا بتلقي دعوة المنتخب الوطني تحسبا للتربص المقبل وهو الذي أبعد بعد "كان" الغابون، بحيث قال:" لقد أخبرني الكاتب العام لفريقي النادي الإفريقي، بوصول دعوة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، من أجل الالتحاق بتربص الخضر الذي سينطلق يوم 27 ماي الجاري، لا أخفي عليكم، فرحت كثيرا بهذه الدعوة، مثل شعوري عندما استدعيت للمنتخب لأول مرة، لا تنسوا بأنني غبت عن المنتخب الوطني منذ نهاية “كان” الغابون الماضية، أي منذ أزيد من سنة كاملة "

وأكد اللاعب السابق لمولودية العلمة أنه سيقاتل لكي يضمن مكانة دائمة تحسبا للتحديات المقبلة للخضر، بحيث قال:" منذ عودتي من الإصابة ومشاركتي مع فريقي الإفريقي بانتظام في المباريات الرسمية، وضعت نصب عيني هدف العودة إلى المنتخب، والحمد لله هذه الدعوة جاءت في وقتها، على الرغم أنني أتواجد ضمن القائمة الموسعة، وأتمنى أن يكون اسمي ضمن القائمة النهائية المعنية بوديتي جزر الرأس الأخضر والبرتغال. "