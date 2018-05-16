النادي الملكي : زيدان يعطي الضوء الأخضر لضم صلاح

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، قد أعطى الضوء الأخضر لإدارة ناديه، من أجل محاولة ضم محمد صلاح، نجم ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق متصل، وبحسب برنامج "الشيريغنتو"، فإن النادي الملكي يرغب في الحصول على 150 مليون يورو، عبر بيع الويلزي غاريت بيل.

وتوج صلاح مؤخرًا كهداف للدوري الإنجليزي، برصيد 32 هدفا، في موسمه الأول مع الريدز، بينما تشير تقارير صحفية بريطانية، إلى أن ليفربول لا يفكر في التخلي عنه، هذا الصيف، وينوي تمديد عقده برفقة السنغالي، ساديو ماني.

ومن جهة أخرى، يقترب بيل من الرحيل عن الريال، بعد 5 سنوات قضاها في صفوفه.