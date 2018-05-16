ولد عباس يترحّم على شهداء غزّة”

أدان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عبّاس، اليوم المجزرة الدّموية بغزّة، التي ارتكبها المحتل الصهيوني في حق الشّعب الفلسطيني الأعزل، واصفا الصّهاينة بـ “عديمي الضمير”.

ووقف ولد عباس، بمعية مناضلي الحزب، لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء غزة الذين ارتفع عددهم إلى60 قتيلا في وقفة تضامنية وترحّم عليهم، من بينهم الأصغر الشهيدة الطفلة ليلى الغندوري ذات 8 أشهر.

وقال الأمين العام، إن ما نعيشه اليوم من واقع في غزة أليم ومؤسف في نفس الوقت، وماحدث أمس بغزة هو مرحلة من مراحل المذبحة التي تُمارس في حق الأشقاء الفلسطنيين منذ 9 أفريل 1948.