آيت نوري متردد بين اللعب للجزائر أو فرنسا

الجزائر- أكد اللاعب ذو الأصول الجزائرية، ريان آيت نوري، الموهبة الصاعدة لفريق أونجي الفرنسي، والذي ينشط في مركز الظهير الأيسر، لمقربيه بأنه لم يحسم بعد هوية المنتخب الذي سيمثله في المستقبل، ويبلغ

نوري من العمر 16 عاماً، وهو المولود في فرنسا من أبوين جزائريين، وبإمكانه تمثيل منتخبي فرنسا والجزائر. وبالرغم من عدم ظهوره في أي مناسبة مع الفريق الأول لأونجي، فإن نوري بات مطلوباً من قبل عدة أندية أوروبية كبرى على غرار مانشستر سيتي الانجليزي وموناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

يذكر أنّ ريان آيت نوري وقع في شهر فيفري الماضي أوّل عقد احترافي له مع أونجي الفرنسي بقرار من رئيس الفريق سعيد شعبان، ويتواجد عدة لاعبين من أصول جزائرية في نفس وضعية ايت نوري، من حيث الحيرة بين تمثيل الجزائر أو فرنسا، على غرار ثنائي ليون، أمين غوري وحسام عوار ونجم رديف باريس سان جيرمان ياسين عدلي.