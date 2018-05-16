فرنسا تعين قنصلا عاما جديدا لها بالجزائر...كان يشغل نفس المنصب في موسكو



عينت الحكومة الفرنسية، مارك ساديي، قنصلا عاما لها بالجزائر، خلفا للقنصل الحالي، إريك جيرار.

وذكرت صحف فرنسية أن مرسوما رئاسيا صدر بالجريدة الرسمية الفرنسية، في عددها ليوم 13 ماي 2018، تم بموجبه، تعيين مارك ساديي قنصلا عام جديدا لفرنسا بالجزائر، بعدما كان يشغل نفس المنصب في موسكو بروسيا.

وسيستلم القنصل العام الفرنسي بالجزائر الجديد “مارك ساديي” مهامه خلفا للقنصل العام إيريك جيرارد الذي تم تعيينه في ديسمبر 2017 لتسيير الانتقال بين مركزي معالجة ملفات التأشيرة “في أل أس كونتاكت” و”في أف أس غلوبال”.

وشغل القنصل الفرنسي الجديد عدة مناصب منها قنصل عام مساعد في الجزائر بين 2012 و2015، ثم قنصل عام بموسكو وقبلها قنصلا عاما مساعدا في الأرجنتين وكندا.