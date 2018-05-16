كاتب سعودي يدعو الله أن ينصر الكيان الصهيوني !

دعا خالد الأشاعرة، كاتب سعودي، أن ينصر الله إسرائيل على الفلسطينيين، متهما اياهم ببيع أراضيهم، والعمل مع إيران ضد الخليج.

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، غرد الكاتب خالد الأشاعرة: "(اللهم انصر بني إسرائيل على عدوهم وعدونا، اللهم إن كان من الفلسطينيين قد باعوا أرضهم ثم نقضوا بيعهم وخانوا المسلمين وظاهروا عليهم تحت راية المجوس ثم قذفوا المسلمات وبهتوا المسلمين وقتلوا المسلمين بسوريا واستكبروا فشتتهم واخذلهم، وانصر بني إسرائيل عليهم) . هذا دعائي برمضان هذا العام".

وبعد موجة تعليقات غاضبة ضده، قال الأشاعرة: "يبدلون الكلم عن مواضعه، ويقاتلون أهل الإسلام للدفاع عن الإسلام، ويهاجمون السعوديين للدفاع عن السعودية".

وتابع: "يتسترون خلف الحصون المشيدة أو خلف الأسماء المستعارة في بلدان بعيدة ثم يحرضون الجهلاء على المسلمين ابتغاء الفتنة. (ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا) آية(61)سورة الأحزاب".

وأضاف متهكما على من طالبه بالاعتذار: "أقدم اعتذاري لكل عدو للسعودية ولكل فلسطيني باع أرضه لليهود ثم نقض البيع وخان المسلمين وظاهر الأعداء عليهم تحت راية المجوس ثم قذف المسلمات وبهت المسلمين وقتل المسلمين في سوريا".

واعتبر البعض أن هذا الأمر ليس بالغريب، بعد أن صرح ولي العهد محمد بن سلمان أن القضية الفلسطينية لم تعد ذات أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية.