تركيا: “إسرائيل” ومصر ترفضان هبوط طائراتنا لنقل جرحى غزة

قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ، إن “إسرائيل” ومصر ترفضان هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لتمكينها من نقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا لتلقي العلاج.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقداغ خلال اجتماع عقده، الأربعاء، مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، طوفان أرهورمان، في مكتب الأخير في العاصمة نيقوسيا، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء.

وأشار أقداغ، أن تركيا هي أكثر دولة رفعت صوتها بالعالم ضد مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس الأول (الاثنين)، وأنها ستواصل فعل ذلك في المرحلة القادمة.

وقال إن “الوقوف إلى جانب أشقائنا المظلومين والضحايا في غزة، دَيْن في أعناقنا”.

وأوضح قائلاً: “الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن”.

وأكد المسؤول التركي، أن أنقرة ستتابع التطورات عن كثب في هذا الإطار حتى وقت السحور.

بدوره، أعرب أرهورمان عن أسفه حيال التطورات الأخيرة في فلسطين، مشيراً إلى أنه لا يمكن قبول ممارسات الولايات المتحدة و”إسرائيل” ضد حقوق الإنسان.

وانتقد رئيس وزراء قبرص التركية عرقلة جهود تركيا الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، معتبراً أن ذلك يستدعي التفكير جيداً بمستقبل العالم.

والاثنين الماضي، ارتكب جيش الاحتلال، مجزرة دامية بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، بالتزامن مع افتتاح سفارة واشنطن في القدس المحتلة، راح ضحيتها 62 شهيداً وأكثر من 3188 مصاب.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية.