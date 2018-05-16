بن غبريت تحيل 3 مدراء تربية إلى المجلس التأديبي

كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف 3 مدراء لعدم احترامهم رزنامة الإمتحانات.

وقالت بن غبريت، على هامش إحياء اليوم العالمي للعيش بسلام معا في العاصمة، إن المدراء المعنيين سيحالون على المجالس التأديبية.

من جهته أكد الأمين العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، ان الرزنامة الوزارية أرسلت لجميع المديريات الولائية لضبط تواريخ الامتحانات للأقسام العادية و الأقسام النهائية، موضحا أن المؤسسات التي لن تحترم هذه الرزنامة ستتعرض لإجراءات تأديبية ويُحال مديروها إلى مجلس التأديب.