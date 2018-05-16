فلسطين تستدعي سفراءها في 4 دول

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الأربعاء، عن مصادر في وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ الوزارة استدعت سفراء فلسطين في 4 دول أوروبية من أجل التشاور.ردا على موقف هذه الدول من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس عاصمة فلسطين.

وحضور سفرائهم الاحتفال بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وأضاف ذات المصدر، أنّ الأمر يتعلق بكل من سفراء فلسطين العاملين في التشيك، ورومانيا والنمسا والمجر .