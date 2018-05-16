بالفيديو: الأسواق التجارية.. أسعار العارضين ترضي الزبائن

أبدى معظم الزبائن رضاهم بأسعار الخضر والفواكه المعروضة في أحد أسواق الرحمة بالعاصمة .

ورصدت كاميرا ” النهار” خلال جولة ” لأحد أسواق الرحمة، أسعار أهم المواد الأساسية التي يستهلكها الجزائريون خلال الشهر الفضيل.

حيث كانت الأسعار في متناول جميع المواطنين، الذين تمنوا أنّ تبقى الأسعار مستقرة طيلة الشهر الفضيل.