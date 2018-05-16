بالفيديو: الأسواق التجارية.. أسعار العارضين ترضي الزبائن
أبدى معظم الزبائن رضاهم بأسعار الخضر والفواكه المعروضة في أحد أسواق الرحمة بالعاصمة .
ورصدت كاميرا ” النهار” خلال جولة ” لأحد أسواق الرحمة، أسعار أهم المواد الأساسية التي يستهلكها الجزائريون خلال الشهر الفضيل.
حيث كانت الأسعار في متناول جميع المواطنين، الذين تمنوا أنّ تبقى الأسعار مستقرة طيلة الشهر الفضيل.
ورصدت كاميرا ” النهار” خلال جولة ” لأحد أسواق الرحمة، أسعار أهم المواد الأساسية التي يستهلكها الجزائريون خلال الشهر الفضيل.
حيث كانت الأسعار في متناول جميع المواطنين، الذين تمنوا أنّ تبقى الأسعار مستقرة طيلة الشهر الفضيل.
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