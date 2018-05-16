نجم المنتخب الوطني السابق يتحصل على “ترقية ” في بلجيكا

تحصل الدولي الجزائري السابق، سمير بلوفة، على أول منصب رسمي له في المُستوى العالي من بوابة نادي “روايال أنتروب” البلجيكي.وسيكون المُدافع المتُألق ضمن طاقم التقني الروماني المُخضرم “لازلو بولوني”، والذي منحه الثقة وتقديم دفعة كبيرة لمُشواره في عالم التدريب.

وكان “بلوفة” علّق الحذاء مُبكرا رغم عدم تجاوزه سن 30 عاما في صيف 2010، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها.

وتمتلك الجماهير الجزائرية ذكريات مميزة عن اللاعب الذي كان يُرافق عنتر يحيى في محور “الخضر” خلال “الكان 2004” في تونس.