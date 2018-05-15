الجزائريون يصومون 40 دقيقة إضافية فوق التوقيت الشرعي

الجزائر- شكك الباحث الجيو فيزيائي والخبير الفلكي، لوط بوناطيرو، في المواقيت الشرعية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الدينية، مؤكدا بأن الجزائريين يصلون في الفجر الكاذب وليس الصادق، وعليه فهم يصومون 40

دقيقة إضافية فوق التوقيت الشرعي للصيام.

وأبرز بوناطيرو في تصريح لـموقع "سبق برس"، أنه خلال مراقبة الهلال التي تكون عقب صلاة المغرب سيكون القمر قد ابتعد عن الشمس 3.5 درجة فقط في حين تتطلب رؤية الهلال أن تكون المسافة أكثر من 8 درجات ما يعني استحالة رؤيته في الجزائر وفي كل دول العالم.

وعليه يرى أن الخميس سيكون أول أيام شهر رمضان الكريم لهذه السنة، مضيفا بأن يوم عيد الفطر سيكون في الجمعة 15 جوان.

وفي السياق، شكك بوناطيرو في المواقيت الشرعية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الدينية، مؤكدا بأن الجزائريين يصلون في الفجر الكاذب وليس الصادق، وعليه فهم يصومون 40 دقيقة إضافية فوق التوقيت الشرعي للصيام.