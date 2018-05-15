محرز أفضل من أوزيل، أغوير، بوغبا وسانشيز !

احتل الجزائري “رياض محرز” نجم “ليستر سيتي”، المركز الـ 7 كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حسب ما نشرته قناة “سكاي سبورتس”.

وتحصل محرز على 65 ألف و 361 نقطة خلف كل من “ستيرلينغ، هازارد، إيركسون، هاري كين، دي بروين وصلاح”.

كما تفوق نجم “الفوكسيس” على العديد من النجوم على غرار بوغبا، فيرمينيو، ماني، سانشيز، أوزيل، أغويرو، ساني وغيرهم.

ويعتبر محرز اللاعب الوحيد الذي لا يلعب في الأندية الـ6 الكبرى في إنجلترا، لكنه في التوب 10 لقائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.