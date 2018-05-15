هذا ما فعلت المندوبة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن عند بداية كلمة المندوب الفلسطيني..شاهد:

انسحبت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة برئاسة نيكي هايلي ، اليوم الثلاثاء ، من جلسة مجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي ضد المشاركين في مظاهرات العودة في غزة أمس ، عند بدء المندوب الفلسطيني رياض منصور في إلقاء كلمته.

وكانت المندوبة الأمريكية قد اتهمت أعضاء المجلس في كلمتها باتباع "معايير مزدوجة" ضد إسرائيل، وهو ما ردّ عليه المندوب الفلسطيني بأن الولايات المتحدة هي التي تطبق معايير مزدوجة ضد الفلسطينيين ، في حين تتباكى من قيام المجتمع الدولي بظلم مزعوم ضد إسرائيل.