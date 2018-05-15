الفلسطينيين ضمن قائمة كسوة العيد و ختان الأطفال

نطلقت جمعية دار السلام لرعاية الأيتام لعين طاية في عملياتها التضامنية الرمضانية أياما قليلة قبيل حلول الشهر الكريم المتمثلة في قفة رمضان ولباس العيد وختان الأطفال، حيث أوضح رئيس الجمعية محمّد قبلي في حديثه إلى “الشروق” أنّ الجمعية أطلقت مشروعها لتوزيع 400 قفة على مختلف الولايات الداخلية للمحتاجين والأيتام والأرامل.

وبحسب المتحدث، فقد وزع إلى غاية الآن 40 قفة تفوق قيمتها 5000 دج، متوفرة على مختلف المواد الغذائية و40 قفة مع كسوة الأيتام ببلدية بوطي سايح بالمسيلة، على أن تتبع يوم الخميس المقبل بنفس الحصة لبلدية توسمولين بالبيض، بالإضافة إلى ملابس العيد لـ52 يتيما. وخصص يوم الثلاثاء المصادف لليلة الشك لأرامل وأيتام بلدية عين طاية بنحو 25 قفة.

ولم تنس جمعية دار السلام لرعاية الأيتام أيتام وأرامل أشقائنا في فلسطين كعادتها، حيث خصصت لهم ما يقارب 40 حصة بين قفة رمضان وكسوة العيد.

ولم يستبعد محدّثنا إمكانية تنظيم موائد إفطار جماعية للأيتام إذا ما توفرت الظروف المناسبة والإمكانيات.

وبخصوص لباس العيد، كشف المتحدث أن الجمعية أنتجت ما يقارب 1000 قطعة، والعملية متواصلة لجمع المزيد من المحسنين وذوي القلوب الخيرة وتوزيعها بالتنسيق مع المكاتب الأخرى للولايات قبل النصف من رمضان وتوسع القائمة كذلك لتشمل المعوزين والفقراء. وحتى عملية الختان التي تسهر الجمعية بالتعاون مع عيادة اللوتس برويبة لإقرارها في كل موسم مفتوحة أمام كل من تتوفر فيه الشروط. واغتنم محمد قبلي المناسبة لشكر عيادة “اللوتس” على الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها للأرملة واليتيم وعدم ترددها في مد يد المساعدة لهم كلما استدعى الأمر.