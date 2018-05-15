تحذيرات الحماية المدنية خلال شهر رمضان

دعت المديرية العامة للحماية المدنية الى المزيد من الحيطة والحذر طيلة أيام شهر رمضان الكريم.

من أجل الوقاية من مختلف الحوادث من بينها حوادث المرور والحوادث المنزلية.

والتي تخلف العديد من الضحايا لا سيما الحروق والتسممات الغذائية حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وبخصوص حوادث المرور أرجع ذات البيان أسباب هذه الحوادث الى استعمال بعض السائقين السرعة المفرطة خاصة قبل الإفطار.

بالإضافة إلى تأثير التعب و النعاس من جراء صيام طيلة اليوم وقلة النوم من الأسباب الرئيسية لوقوع حوادث المرور.

خاصة لفئة سائق الحافلات، سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع والذين يتنقلون عبر المسافات طويلة المدى.

ولهذا الغرض تدعو المديرية العامة للحماية المدنية هؤلاء السائقين الى التقيد بقواعد قانون المرور.

بتفادي السرعة المفرطة والتجاوزات والمناورات الخطيرة واحترام مسافة الأماني.

وكذا أخذ قسط كافي من الراحة عند الإحساس بالتعب او النعاس و عدم المجازفة بمواصلة السياقة.

وفيما يخص الحوادث المنزلية دعت هذه المصالح الى حسن استعمال مواد التنظيف لتفادي الحروق التي قد تحدث من جرائها احيانا.

مع تخزينها بطريقة جيدة وعدم تركها في متناول الأطفال لتفادي الحروق والتسممات التي قد تؤدي إلى الوفاة.

واكد البيان ان الأمهات والأطفال هم أكثر عرضة لحوادث الحروق خلال شهر رمضان خاصة على مستوى المطبخ وقبيل موعد الإفطار.

مما يجب توخي الحذر خلال هذه اللحظات خاصة فيما يخص نقل ووضع الأكل الساخن جدا.

كما يجب ترتيب الزيوت في مكان آمن وبعيد عن متناول الأطفال بعد الانتهاء من الطبخ”.

وذكر ذات المصدر بان التسممات الغذائية تسجل بكثرة خلال هذا الشهر وأيضا في موسم الصيف بسبب تناول المفرط للمأكولات.

أو من جراء عدم احترام قواعد التخزين والتبريد وكذا جراء عرض مختلف السلع للبيع على الطريق دون مراعاة الشروط النظافة.