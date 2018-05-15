مسلسل النبي يوسف يسبب جدل كبير في تونس

انطلقت قناة نسمة التونسية منذ أيام في بث المسلسل الديني "يوسف الصديق" باللهجة التونسية، ليستمر البث طيلة شهر رمضان في سابقة هي الأولى من نوعها بعرض مسلسل ديني مدبلجا باللهجة التونسية وليس باللغة العربية الفصحى كما جرت العادة، وهو ما أثار حالة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين متحفظ يعتبر أنه لا يجوز عرض سيرة حياة نبي باللهجة المحلية، وآخر مرحّب بالفكرة ويرى في هذه الدبلجة محاولة لتقريب المسلسلات الدينية لعامة الناس الذي قد لا يتقنون العربية الفصحى.

من جهتهم يرى القائمون على القناة أن إختيار مسلسل يوسف الصديق جاء نظراً لنجاحه الكبير في تونس وفي العالم العربي، إضافة إلى أنه وفي كل عام يتم بثه خلال شهر رمضان الكريم يحصد نسب مشاهدة عالية. أما بخصوص الانتقادات، فتعتبر القناةأن ردود الفعل هذه عادية، خاصة أن الانتقادات اعتمدت على الإعلان الترويجي فقط وكذا أفكار مسبقة، وليس بناء على مشاهدة المسلسل.