بالفيديو: اطلاق كلبين على لاجئ سوري في ألمانيا

ذكرت وسائل إعلام أن شابا ألمانيا انهال بالشتائم العنصرية على لاجئ سوري وأطلق كلبيه عليه في مدينة ماغديبورغ في ولاية ساكسونيا الألمانية.

وأوضح موقع مجلة "فوكس" أن اللاجئ سوري، في الـ29 من عمره، وتعرض لإصابات "خطيرة" نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت الشرطة أن الألماني المعتدي ذا الـ23 عاما، صادف أسرة سورية في الشارع ووجه لها عبارات عنصرية، وابتعد عنها قبل أن يعود مرة أخرى، ومعه كلبان شرسان.

رب الأسرة حاول حماية عائلته، فقام الشاب الألماني بإطلاق كلبيه، على الأسرة السورية.

وتمكنت الشرطة من تعقب المشتبه به وصادرت كلبيه ونقلتهما إلى ملجأ خاص، دون اعتقال صاحبهما.