فيديو روعة ...سطيف كما لم تشاهدها من قبل

تعتبر ولاية سطيف اليوم من أهم المناطق الجزائرية ،نظراً لما تتميز به اقتصادياً، وسياحياً ،وعلمياً، ودينياً، ثقافياً، حيث تعتبر ،هذه الولاية، من أبرز، المناطق السياحية، نظرا لما تتميز به من آثار رومانية، مثل صرح جميلة، وآثار فاطمية، في منطقة بني عزيز ،كمطقة ايكجان، والمهدية ،وغيرها، وآثار اسلامية اخرى ،في مناطق متعددة من الولاية ،ومن ضمنها ،منطقة قجال، وحمامات معدنية ، كحمام السخنة، وحمام قرقور، وحمام أولاد يلس، وحمام أولاد تبان، وكذلك حمام الصالحين بالحامة جنوبا المعروف بدرجة الحرارة العالية لمياهه المعدنية