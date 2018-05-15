إستيراد 25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لرمضان..

كشف المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن الجزائر استوردت أزيد من 25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء لضمان وفرتها خلال شهر رمضان وكسر المضاربة التي غالبا ما تؤدي الى ارتفاع الأسعار.

وقال آيت عبد الرحمان عبد العزيز، عند نزله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن المواد الغذائية والمواد الطازجة ستكون متوفرة في الأسواق خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن أن مخزون السلع الواسعة الاستهلاك يكفي لسد حاجيات المواطنين لأكثرمن 6 أشهر قادمة.

وعن المواد واسعة الاستهلاك التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية والمتمثلة في مادة الحليب بالدرجة الاولى، قال ممثل وزارة التجارة أن قرار السلطات العمومية القاضي برفع حصة الملبنات من غبرة الحليب سيسمح بتوفير هذه المادة بشكل طبيعي في الأسواق حتى إلى ما بعد نهاية الشهر الفضيل مع تكثيف الرقابة سيما بعد صدور مرسوم قانوني يمنع الفنادق و المؤسسات التجارية و المقاهي باستخدام الحليب المدعم.

من جهة أخرى أعلن ذات المتحدث أنه تم تسخير 8900 مفتش لمراقبة المحلات التجارية و الوقوف على المخالفات كعدم إشهار الأسعار.