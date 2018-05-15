زطشي يستهدف تنظيم “الكان” بالجزائر مُستقبلا!!

أوضح، خير الدين زطشي، بأنّ “الفاف” تضع في أهدافها المُستقبلية تنظيم نهائيات “الكان”، وهذا بعد اجتماع المكتب الفيدرالي، اليوم الثلاثاء.

وقال :”في حالة ماتمكنا من الحصول على شرف تنظيم كأس إفريقيا للمحليين سنة 2022، سنستهدف بعدها الكان في المُستقبل القريب”.

وواصل: “سننتظر الحصول على تقارير بخصوص الملاعب القادرة على استقبال المُنافسات الرسمية، على غرار تيزي وزو وبراقي، وحتى وهران وسطيف”.

وظهر رئيس الفاف، واثقا من قُدرة الجزائر على إستقبال الدورات القارية في السنوات اللاحقة، بما يتناسب والإمكانيات المُسخرة من الدولة.