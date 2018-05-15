"لايمكننا تصور السلام بدون الجزائر " تقرير البرلمان الفرنسي الذي فضح الإدعائات الأخيرة لبوريطة



أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي على "الدور الرئيسي" الذي تلعبه الجزائر في الحفاظ على السلام في شمال إفريقيا و منطقة الساحل

و جاء في التقرير الذي قام فيه نواب فرنسيين بصياغة مراجعة شاملة بخصوص العمليات العسكرية التي تخوضها بلادهم في منطقة الساحل إعترافا بالدور الجزائري في الحفاظ على إستقرار المنطقة و التي تستحيل بدونه جهود السلام و تاتي هذه الشهادة اياما فقط بعد إتهامات وزير الخارجية المغربي للجزائر بالتسبب في زعزعة إستقرار المنطقة .

و دون النواب الفرنسيون في التقرير ما يلي "خلال محادثاتنا السياسية في النيجر ومالي ، ناقشنا دور الجزائر و يمكن بإلقاء نظرة بسيطة على الخريطة ان نستوعب انه لا يمكن حل أي شيء في منطقة الساحل بدون الجزائر." ليضيف التقرير "لا يمكننا تصور السلام والاستقرار في هذه المنطقة الهائلة من دون الجزائر"