بلجيكا تستدعي السفيرة الإسرائيلية



استدعت بلجيكا الثلاثاء 15 ماي السفيرة الاسرائيلية لديها اثر ادلائها بتصريحات عن قمع وقتل المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت الى تحقيق دولي تشرف عليه الامم المتحدة حول المواجهات الدامية.

وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية لفرانس برس انه تم استدعاء السفيرة الاسرائيلية سيمونا فرانكل بعدما وصفت جميع الضحايا في غزة بانهم "ارهابيون"، فيما دعا رئيس الوزراء شارل ميشال الى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة" معتبرا ان "اعمال العنف التي ارتكبت بالامس في قطاع غزة مرفوضة".