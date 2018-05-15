السعودية تعلن عن اول ايام شهر رمضان

اعلنت المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤيه هلال شهر رمضان هذا اليوم ، وبذلك يكون يوم غد هو المتمم لشهر شعبان وبعد غد الخميس اول ايام شهر رمضان المبارك.

وذكرت وسائل إعلام محلية سعودية أنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الثلاثاء في عدة مناطق بينها سدير وتمير وشقراء؛ وبذلك يتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء المكمل للثلاثين من شعبان ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، كانت لجان الترائي قد خرجت مساء اليوم لتحري رؤية الهلال استجابة لدعوة المحكمة العليا، فيما تعذر عليها رؤية الهلال في عدة مناطق.

وتعقد المحكمة العليا جلسة لانتظار ما يردها حول الرؤية وإصدار ما يثبت لديها إن شاء الله.

يشار إلى أن عدداً من الفلكيين أكدوا في أوقات سابقة صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم، متوقعين أن يكون يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام.