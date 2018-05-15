تدمير 4 مخابئ للإرهابيين

دمرت وحدات للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، أربعة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع، خلال عمليات بحث وتمشيط منفصلة بكل من المدية، البويرة وباتنة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، أن مفرزة مشتركة ضبطت بعين أمناس قرب الحدود، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة ومركبة نفعية.

و في نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من برج باجي مختار وعين قزام، تسعة مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و3.834 طنا من المواد الغذائية و 22 مولدا كهربائيا و 14 مطرقة ضغط.

و من جهة أخرى، أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لعشرة أشخاص بعين تموشنت.