بالفيديو: الرئيس بوتفليقة يتفقد أشغال مشروع الجامع الكبير بالجزائر العاصمة

أشرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على تدشين مقر الزاوية البلقايدية الواقعة بتقصراين ببلدية بئر خادم.

وتضم الزاوية، التي شيدت على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات، مدرسة قرآنية بطاقة استقبال تصل إلى 300 تلميذ إضافة إلى مكتبة تتربع على 1200 متر مربع.

ويشمل المشروع أيضا مركز للتكوين المهني مما سيسمح للطلبة من الحصول على شهادات في التربية الإسلامية، شهادات تمكنهم من ممارسة نشاط آخر في حالة اختيارهم لمهنة غير مهنة الإمام.

و ستحتضن زاوية تيقصراين بالعاصمة هذه السنة "الدروس المحمدية"، التي تنظم كل شهر رمضان بمقر الزاوية البلقايدية بسيدي معروف بالتعاون مع ولاية وهران.

وبعد ذلك تنقل الموكب الرئاسي، إلى بلدية المحمدية بالعاصمة، أين تفقد رئيس الجمهورية، أشغال إنجاز جامع الجزائر الأعظم الواقع ببلدية المحمدية.

للإشارة فإن جامع الجزائر الأعظم الذي تشرف أشغال إنجازه على الانتهاء ، يتربع على مساحة تقدر بأكثر من 27 هكتارا ويتضمن قاعة للصلاة بمساحة 20 ألف متر مربع وباحة ومنارة بطول 267 مترا بالإضافة إلى مكتبة ومركز ثقافي ودار القرآن.

ويعتبر هذا الصرح الذي يرتقب استلامه في نهاية 2018 أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.