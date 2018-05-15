كم بلغ سعر البرميل اليوم ؟

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف بدعم من شح المعروض وعقوبات أمريكية منتظرة ضد إيران من المرجح أن تعطل صادرات النفط الخام من أحد أكبر المنتجين في الشرق الأوسط.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 79.02 دولار للبرميل، مرتفعا 79 سنتا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت غرينتش ارتفع برنت 70 سنتا إلى 78.93 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 71.36 دولار للبرميل، وهو أيضا قرب أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

وارتفعت أسعار النفط العالمية أكثر من 70 بالمائة على مدى العام المنصرم بسبب الزيادة الحادة في الطلب وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين رئيسيين آخرين من بينهم روسيا.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي مما زاد المخاوف من أن تواجه الأسواق نقصا في وقت لاحق هذا العام عندما تدخل القيود التجارية حيز التنفيذ.