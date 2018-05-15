الكشف عن أسعار تذاكر مباراة البرتغال والجزائر

أعلن الإتحاد البرتغالي لكرة القدم في أحدث بيان له، عن أسعار تذاكر المباراة الودّية التي ستجمع بين منتخب بلاده و”الخضر”.

وقُسّمت أسعار التذاكر وفقا لِوضعية المناصر في المدرجات، وبِالضبط بِقيمة: 15 أورو (2000 دينار) للبطاقة، و20 أورو (2776 دينار)، و25 أورو (3470 دينار).

وتُجرى هذه المباراة في الـ 7 من جوان المقبل (سهرة رمضانية)، انطلاقا من الساعة التاسعة مساءً (نفس التوقيت الجزائري). بِملعب “دا لوز” (النور) الذي يقع في العاصمة لشبونة، ويتّسع لِنحو 65 ألف مُتفرّج. وقد دُشّن خريف 2003، بِمناسبة استعداد البرتغال لِإحتضان بطولة أمم أوروبا في العام الموالي. وهو منشأة كروية تحتضن مقابلات الفريق المحلي بنفيكا.

وإذا كان المنتخب الوطني سيخوض مباراة ودّية أولى ضد المُنافس جزر الرأس الأخضر، بِملعب “5 جويلية 1962″، مساء الفاتح من جوان المقبل، وذلك تحضيرا لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. فإن منتخب البرتغال سيُواجه ودّيا الضيف التونسي، في الـ 28 من ماي الحالي.

هذا وكشف الناخب الوطني البرتغالي فرناندو سانتوس، الثلاثاء، عن قائمة أوّلية تضمّ 35 لاعبا استعدادا لِمونديال روسيا المُبرمج ما بين الـ 14 من جوان والـ 15 من جويلية المُقبلَين. حيث يلعب بطل أوروبا في فوج يضم إسبانيا والمغرب وإيران.

وضمّت القائمة المُوسّعة المهاجمين كريستيانو رونالدو وناني وريكاردو كواريسما والمدافع بيبّي وغيرهم، وقال اتحاد الكرة البرتغالي إن القائمة ستُقلّص بِصفة نهائية إلى 23 لاعبا مساء الخميس المقبل. عِلما أن الفيفا حدّدت تاريخ الـ 4 من جوان المقبل، آخر أجل لِإستلام القوائم النهائية للمنتخبات الـ 32 المعنية بِتظاهرة كأس العالم 2018 بِروسيا.