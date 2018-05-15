عدد من الدول العربية والإسلامية تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلن عدد من الدول العربية والاجنبية ان أول ايام شهر رمضان المبارك الخميس 17-5-2018.

فقد أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع الأهلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، أن الخميس هو غرة شهر رمضان في السلطنة.

وقال المركز الفلك الدولي في ماليزيا أن الخميس 17 مايو أول أيام شهر رمضان المبارك

كما أعلن مجلس أئمة مسلمي أستراليا، أن غداً الأربعاء هو المُكمل لشهر شعبان، ويوم الخميس أول أيام شهر رمضان.

كما اعلنت كل من اليابان وكوريا الجنوبية أن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.