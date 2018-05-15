المفاوضات جارية لتحويل غلام إلى مانشستر يونايتد

يوشك اللاعب الدولي الجزائري فوزي غلام أن ينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هذه الصائفة، بِمبلغ كبير قيمته 55 مليون أورو.

ويعمل “المناجير” البرتغالي الشهير خورخي مينديز جاهدا، لِإبرام الصفقة بين إدارتَي مانشستر يونايتد ونابولي الإيطالي. كما جاء في أحدث تقرير بِهذا الشأن، للموقع الفرنسي “ماكسي فوت”.

ومعلوم أن خورخي مينديز مدير أعمال فوزي غلام، وأيضا مواطنَيه البرتغاليَين التقني جوزي مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، والنجم كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني. فضلا عن لاعبين ومدربين آخرين.

وقد يجد وكيل اللاعبين خورخي مينديز سهولة – نسبيا – في جعل مورينيو يقبل بِعرض مبلغ 55 مليون، أورو لِجلب غلام. ولِسدّ الثغرة، تُخطّط إدارة نادي نابولي لِإنتداب المدافع الأيسر الإسباني أليخاندرو غريمالدو (22 سنة)، مُرتدي زيّ بنفيكا. عِلما أن مسؤولي النادي البرتغالي يشترطون استلام مبلغ لا يقلّ عن 30 مليون أورو، نظير تسريح اللاعب غريمالدو هذه الصائفة.

وكان المدافع غلام قد عاد مُؤخّرا إلى أجواء المنافسة مع فريقه نابولي، بعد أن تعرّض لِإصابة خطيرة مطلع نوفمبر الماضي، على مستوى الركبة اليمنى. أجبرته على إجراء عملية جراحية، والركون إلى العلاج والراحة، والإبتعاد عن المنافسة. ولمّا عاد الدولي الجزائري إلى أجواء التدريبات في فيفري الماضي، سقط مُجدّدا في نفس المطبّ، وخضع لِعملية جراحية أخرى.

ويرتبط فوزي غلام (27 سنة) مع نادي نابولي وصيف بطولة إيطاليا، بِعقد تنقضي مدّته صيف 2022، كما أنهى مانشستر يونايتد موسمه ثانيا في جدول ترتيب بطولة إنجلترا. وعليه سيلعب الفريقان في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2018-2019.