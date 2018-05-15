صحفي سعودي ينرفز بغداد بونجاح...شاهد بالفيديو

تشابك الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع صحفي سعودي أثناء الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة نادي السد ومضيفه الأهلي السعودي، حيث سأل رجل الاعلام عن سبب قيام بونجاح بالاشارة للحكم (كأنه أخذ رشوة) في مباراة الذهاب، ليقر الجزائري بأنه أخطأ وطلب السماح وهو ما حصل، غير أن الصحفي أصر على استفزاز بونجاح بأسئلة حول الموضوع لكنها كانت خارجة عن مباراة أمس، ما جعل المهاجم يقول له بصريح العبارة: “بيني وبين الحكم وأنت شو دخلك” بعد أن تنرفز.

ويبدو أن الصحفي السعودي لم يتحمل قيادة بونجاح ناديه نحو الفوز في مباراة الإياب بتألقه وتسجيله ثنائية، وهو الذي كان من المفترض أن يغيب لو قام الاتحاد الآسيوي بمعاقبته وهو ما لم يكن، فراح يستفزه ويصر على ذلك مؤكد أنه جاء للندوة خصيصا من أجل هذه المهمة.