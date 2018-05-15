رسميا وبالتفاصيل: أسعار سكنات الترقوي حسب الولايات

أفرجت الحكومة عبر مرسوم وزاري مشترك بين وزارتي المالية والسكن، عن شروط وآليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم.

وحدد السعر باختلاف المناطق، فالبلديات التابعة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة يكون سعر سكن من غرفتين بـ 2.500.000 دينار جزائري، وسكن من ثلاثة غرف بـ 3.500.000، وسكن من أربعة غرف بـ4.400.000 دينار.

بالنسبة للبلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب فيكون سعر السكن من غرفتين بـ 2.200.000، وسعر السكن من ثلاث غرف بـ 3.100.000، وسعر السكن من أربعة غرف بـ 3.900.000 دينار.

أما في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب فحدد سكر السكنات التي هي كلها فردية مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى بـ2.600.000، أما في باقي مناطق التراب الوطني فتتراوح أسعار السكنات بين 2.300.000، و4.100.000 دينار جزائري.