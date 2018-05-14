بالفيديو.. بغداد بونجاح يٌبدع بثنائية في مرمى الأهلي السعودي !

نجح الدولي الجزائري بغداد بونجاح مع ناديه السد القطري في تسجيل ثنائية عالمية في مرمى خصمه الأهلي السعودي لحساب دوري الأبطال الآسيوية.
وفي لقاء إنتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، فيما كانت الأفضلية للسد صاحب الفوز ذهابا بثنائية لهدف.

ليتأهل زملاء القائد تشافي هيرنانديز لربع نهائي المنافسة القارية التي تعدّ الهدف الأول لهم هذا الموسم.

القراءة من النهار

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