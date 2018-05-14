هذه أسعار سكنات سكنات الترقوي المدعم وآليات تمويلها

تم في قرار وزاري مشترك بين وزارتي المالية والسكن، تحديد الشروط والكيفيات المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، وأيضا سعر التنازل.

ويختلف سعر السكن الترقوي المدعم بين المناطق وأيضا بين السكت الجماعي وشبه الجماعي والفردي، فمثلا نجد في البلديات التابعة لولايات الجزائر، وهران، عنابة وقسنطينة يكون سعر سكن من غرفتين بـ 2.500.000 دينار جزائري، وسكن من ثلاثة غرف بـ 3.500.000، وسكن من أربعة غرف بـ4.400.000 دينار.

أما في البلديات التابعة للهضاب العليا ومقر ولايات الجنوب فيكون سعر السكن من فرفتين بـ 2.200.000، وسعر السكن من ثلاث غرف بـ 3.100.000، وسعر السكن من أربعة غرف بـ 3.900.000 دينار.

أما في بلديات أخرى تابعة لولايات الجنوب فحدد سكر السكنات التي هي كلها فردية مع ساحة وسطح سهل المنفذ مغلق ومغطى بـ2.600.000، أما في باقي مناطق التراب الوطني فتتراوح أسعار السكنات بين 2.300.000، و4.100.000 دينار جزائري.

وينص القرار الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه “يجب أن يتم إنجاز السكن الترقوي المدعم من طرف مرقي عقاري يستوفي الشروط المنصوص عليها..”، ويكلف الصندوق الوطني للسكن بجمع، على مستواه، زيادة على إعانات الدولة، مجمل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم، المكونة من مساهمات المستفيدين وقروض عقارية محتملة أو موارد مالية أخرى.

وتودع الموارد المالية لفائدة المرقي العقاري عن طريق الصندوق الوطني للسكن على أساس أوامر بالدفع، ويجب أن تودع هذه الموارد في حسابات بنكية منفصلة و تستعمل فقط للغاية التي خصصت من أجله

أما كيفيات رصد القروض العقارية على فينص القرار الوزاري أنه يتم تحديدها أساس اتفاقية بين الصندوق الوطني للسكن والبنوك.

اما عن سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم فيتم باحتساب كل الرسوم ويجب أن يتضمن تكاليف الخدمات، وقيمة قطعة الأرض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدة، والدراسات و الإنجاز، والطرق والشبكات المختلفة، وتبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به.