محجبة على رأس نقابة في جامعة السربون

أدى ظهور رئيسة نقابة الطلاب في جامعة السربون في فرنسا، وتدعى مريم بوجيتو وهي محجبة، في مقابلة على تلفزيون m6 إلى إحداث جدل وردود فعل متباينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد استغل اليساريون ظهور مريم في حصة تلفزيونية نهاية الأسبوع الماضي لإثارة الجدل وتناوله كموضوع جديد للصراع، مما جعل النقابة تخرج عن صمتها.

وكانت نقطة بداية الجدل حين كتب بروفيسور مؤسس لحركة تدافع عن العلمانية على الفيسبوك صورة للمقابلة مصحوبة بتعليق أبرز ما جاء فيه ” في النقابة، التقارب على قدم وساق. إنها رئيسة نقابة جامعة السوربون-باريس..”، كما علقت الكاتبة سيلين بينا وهي ناشطة علمانية قائلة ” إنه تسرب وتسلل إلى النقابة الطلابية من قبل الإخوان المسلمين”.

أما المستشار الاقليمي الاشتراكي جوليان دراي، وهو مؤسس SOS-عنصرية في عام 1984 فقال إنه “بصفتي عضو مؤسس في النقابة .. فإن قيادة النقابة التي تقبل هذه السيدة الشابة كقائدة، تفسد كل نضالنا في الجامعات .. العديد من النقابيين يجب أن يكونوا خائفين”.

وفي مقابل ذلك، أعلن العديد عن تضامنهم مع مريم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاغ ادعم مريم ( #SoutienAMaryam)، وهي الخطوة التي لقيت تأييدا من الكثير من الشخصيات.

هذه الصراعات حتمت على النقابة الرد عن طريق بيان انتقدت فيه خطاب الكراهية الذي ألهب مواقع التواصل الاجتماعي من قبل شخصيات سياسية وعامة.