62 ألف شرطي لتأمين الامتحانات الرسمية

جندت مصالح الوزير بدوي أكثر من 62 ألف عون شرطة لتأمين الامتحانات الرسمية للاطوار التعليمية الثلاث، منهم 18 ألف سيتكفلون بتأمين امتحانات شهادة البكالوريا المزمع تنظيمها ابتداء من 25 جوان المقبل. كما تم تخصيص 32 كاميرا لحراسة قاعات حفظ المواضيع وتفعيل نشاط المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال ووضع أجهزة تشويش تحت تصرف وزارة التربية لتفادي الغش.

وكشف مدير الامن العمومي مراقب الشرطة، عيسى نايلي في ندوة صحفية، أنه تم تجنيد حوالي 62714 عون شرطة خصيصا لتأمين امتحانات نهاية الاطوار التعليمية الثلاث، منهم 31 ألف عون بالنسبة للابتدائي, 12ألف خلال اجراء امتحانات نهاية التعليم المتوسط و18 ألف عون شرطة مجند خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا.

وبفضل هذا التعداد ستسهر وحدات الشرطة على تأمين 7371 مركز امتحان خاص بامتحانات نهاية الطور الابتدائي من ضمن 13562 مركزا, 10 مراكز اغفال من بين 11 وكذا تأمين 51 مركز تصحيح من بين 60 للطور نفسه. اما بخصوص دورة البكالوريا فقد خصص للغرض، حسب المتحدث، 18 ألف عون شرطة لتأمين 208 مركز امتحان من أصل 2416 ، و 14 مركز جمع من بين 18 وكذا تأمين 70 مركز تصحيح. كما سيخضع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات بالعاصمة والديوان الجهوي بباتنة ـ حسب المسؤول ذاته ـ الى المتابعة عن طريق مركز القيادة والسيطرة بتجنيد 32 كاميرا لحراسة قاعات حفظ المواضيع. كما سيتم تفعيل نشاط المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالإعلام والاتصال ووضع تحت تصرف وزارة التربية الوطنية أجهزة تشويش لتفادي الغش

تجنيد 4260 عون أمن منهم 1600 للولايات الساحلية تحسبا لموسم الاصطياف

وبخصوص التحضير لموسم الاصطياف، أكد مراقب الشرطة أنه في إطار المخطط الازرق الذي تعده مصالح الامن سنويا، سيتم تجنيد 4260 عون شرطة لإنجاز مهام الدوريات الراكبة والراجلة منهم 1600 شرطي بالولايات الساحلية الـ14، إضافة الى وضع أجهزة رادار لمراقبة السرعة و659 جهاز قياس الكحول في الدم.

وللغرض نفسه، سيتم تدعيم مجموع شبابيك شرطة الحدود وتكييف نظام العمل مع وضع حيز الخدمة شبابيك متنقلة بالموانئ ومراكز المراقبة وشبابيك خاصة للمعوقين وستسهر وحدات الامن الوطني على حراسة 80 شاطئا سيتم تزويدها بتشكيل أمني متخصص ومجهز بأحدث التجهيزات.

كما أكد مدير الامن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني، أنه سيتم إعادة تكييف الوحدات الامنية عبر الوطن تحسبا لشهر رمضان الذي سيشهد على غرار الاعوام الماضية مضاعفة الدوريات، لا سيما في الاماكن التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين كالمساجد، الأسواق، مراكز البريد والبنوك مع استهداف بؤر الانحراف وكذا نقاط البيع العشوائية. وأشار بهذا الخصوص إلى أنه خلال رمضان 2017 تم تسجيل 2956 تدخلا من قبل أعوان الامن وتوقيف 1387 شخصا بسبب البيع غير القانوني ونقل المنتوجات الغذائية دون مراعاة شروط النظافة.