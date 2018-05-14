جنوب إفريقيا تستدعي سفيرها لدى الاحتلال الصهيوني

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء سفير بلادها في "الكيان الصهيوني" على خلفية الاحداث الدامية على حدود غزة الإثنين.

ودانت في بيان صادر عنها اليوم قتل جنود الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين على السياج الفاصل.

وقالت: إن هذا العدوان أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير الممتلكات الفلسطينية.

واضافت "نظرا للطريقة العشوائية والخطيرة للهجمات الصهيونية الاخيرة، اتخذت حكومة جنوب افريقيا قرارا باستدعاء السفير سيسا نجومبوان بأثر فوري وحتى اشعار اخر".

وكررت جنوب أفريقيا قولها "أن على القوات المحتلة الانسحاب من قطاع غزة ووضع حد لعمليات التوغل العنيفة والمدمرة في الأراضي الفلسطينية".