اللاعب براهيمي من بين التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الدولي الجزائري ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية للبطولة البرتغالية 2017/2018 التي تضمنت 11 لاعبا منهم 6 لاعبين من نادي بورتو بطل هذا الموسم.

وبحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي للعبة، فإن اختيار براهيمي في التشكيلة المثالية جاء بفضل الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع نادي بورتو والدور الكبير الذي لعبه من أجل تتويج فريقه بالدوري البرتغالي حيث أعطى إضافة فنية لتشكيلة التنانين وكان مستواه مستقرا على مدار كل الموسم، ووقع على 9 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، مشيرة إلى أنه أفضل موسم له مع نادي بورتو في الدوري البرتغالي.

ومن المرتقب أن يكون هذا الموسم الأخير لصانع ألعاب الخضر مع نادي بورتو ومن الممكن أن ينتقل خلال الميركاتو الصيفي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جلب انتباه عدة أندية إنجليزية كانت ترغب في ضمه من الميركاتو الشتوي على غرار أندية ويست هام وليفربول وويغان.