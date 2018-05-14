أحوال الطقس لأول أيام رمضان

ستعرف الأيام الأولى من شهر رمضان أجواء من مغشاة إلى غائمة مع درجات حرارة معتدلة لن تتعدى 28 درجة على الولايات الشمالية.

حسبما أفادت به هوارية بن رقطة، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”.

مشيرة إلى أن الأجواء يوم الأربعاء، ستكون مغشاة نسبيا على الولايات الداخلية والمرتفعات مع احتمال تشكل خلايا رعدية منعزلة.

مرفوقة بزخات من الأمطار تلتحق بالسواحل أواخر النهار

درجات الحرارة ستتراوح من 20 إلى 24 درجة على السواحل، ومن 24 إلى 28 درجة على الولايات الداخلية.

بينما يوم الخميس فالأجواء غائمة مرفوقة بأمطار على الولايات الغربية، لتتحسن تدريجيا خلال الظهيرة.

في حين على الولايات الوسطى فالأجواء غائمة نسبيا مرفوقة ببعض الأمطار في الظهيرة تكون راعدة أحيانا على المرتفعات الداخلية الوسطى.

أما على الولايات الشرقية فسحب عابرة على السواحل الشرقية والأوراس غائمة مرفوقة بأمطار معتبرة تلتحق بالسواحل الشرقية ليلا.

درجات الحرارة تتراوح من 18 إلى 22 درجة على السواحل ومن 16 إلى 24 درجة على الولايات الغربية.

ومن 22 الى 28 درجة على الولايات الشرقية ومن 36 إلى 42 درجة بالجنوب.