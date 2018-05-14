عودة فيغولي مبولحي وحليش لصفوف الأخضر

أعاد الناخب الوطني رابح ماجر، اليوم الأحد، رسميا الثلاثي فيغولي، مبولحي وحليش إلى القائمة الموسعة للمنتخب تحسبا للقائي الرأس الأخضر والبرتغال.فيما واصل الرجل الأول في العارضة الفنية للخضر إبعاد نجم ريال بيتيس الإسباني رياض بودبوز عن المنتخب الوطني.

كما لم يترك ماجر مجالا للشك بإبعاد سفير تايدر بشكل رسمي عن محاربي الصحراء، بعد الخلاف الذي نشب بين الرجلين.