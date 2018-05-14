خدمة جديدة من غوغل بمناسبة رمضان

أعلن محرك البحث العملاق غوغل أمس الأحد عن إطلاقه لثلاث خدمات جديدة على خدمة البحث لديه بمناسبة رمضان المعظم 1438هـ، حيث ستظهر معلومات عن الشهر الفضيل ضمن نتائج البحث عند استخدام كلمات رئيسية ذات صلة بالمناسبة.

كما كشف غوغل عن منتج جديد يدمج ما بين الواقع الافتراضي وفن الخط، فى الوقت الذي تستعد فيه الشعوب فى جميع أنحاء العالم لحلول الشهر المعظم.

وأصبح بإمكان مستخدمى غوغل من جميع أنحاء العالم الاطلاع على المعلومات الخاصة برمضان مباشرة من صفحة نتائج البحث، ابتداءً من 16 ماي، وفقط من خلال كتابة استفسارهم عن الشهر الفضيل.

وستتضمن نتائج البحث معلومات متعدّدة مثل مواقيت الصلاة المحلية ونصائح خاصة برمضان ووصفات رمضانية رائجة على اليوتوب إلى جانب تطبيقي "اتجاه القِبلة" و"قلم".

وتطبيق "قلم" هو عبارة عن تطبيق ويب جديد يمكن الوصول إليه عبر مختلف المتصفحات الإلكترونية ويتضمن 35 عملا فنيا ثلاثى الأبعاد يمكن للمستخدمين مشاركتها بسهولة مع الأصدقاء وأفراد العائلة على شكل رسائل معايدة بحلول شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك هذه السنة.

وتعاون غوغل مع تسعة من الفنانين والخطاطين المشهورين عالميا لابتكار أكثر من 35 عملًا فنيا يدمج ما بين الواقع الافتراضى وفن الخط.

ومن بين الفنانين الواردة أعمالهم في التطبيق، الفنان المشهور دوليا إل سيد الذي يجمع في أعماله الخط العربي العريق مع فن الجرافيتى الحديث، تولجا غيرغين من تركيا الذى يتقن فن الخط والطباعة، ووسام شوكت الذي يعتبر أحد رواد فن الخط العربي عالمياً، و ثريا سيد التى تعد واحدة من أوائل الخطّاطات فى باكستان.

أما بالنسبة للتحديث الثالث، فيتيح استخدام تطبيق "اتجاه القِبلة" بدون الاتصال بالأنترنت وإضافة نسخة من التطبيق على الشاشة الرئيسية