سليماني محل أطماع نادي كبير في إنجلترا

كشف موقع “فوتبول لندن” البريطاني بأن نادي ويستهام يونايتد الانجليزي بقيادة مدربه ديفيد مويس يسعى للتعاقد مع هداف المنتخب الوطني اسلام سليماني مهاجم نادي ليستر سيتي الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد ما فشل في ضمه في الشتاء الماضي. وقال ذات المصدر بأن ويستهام متحمس جدا للتعاقد مع سليماني رغم فشله الذريع هذا الموسم.

ويعد اهتمام ويستهام بالتعاقد مع سليماني خبرا سارا للاعب، بعد توالي الأخبار السيئة عليه في الفترة الأخيرة، حيث ينوي نادي ويستهام ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وانقاذه من “الكابوس” الذي يعيشه بعد فشله في إثبات نفسه خلال الموسم الكروي الجاري سواء مع ناديه ليستر سيتي، أو نيوكاسل يونايتد الذي ضمه على شكل إعارة في شهر جانفي الماضي.

وفي هذا السياق كشف ذات المصدر، بأن سليماني يريد البقاء في الدوري الانجليزي الممتاز، في حال رحيله عن ليستر سيتي، رغم اهتمام أندية أخرى بضمه على غرار بيشيكتاش التركي، مشيرا إلى أن ويستهام يسعى لضمه وسيكون مطالبا بدفع مبلغ 20 مليون جنيه استرليني التي يطالب بها ليستر سيتي، الذي دفع مبلغ 29 مليون استرليني لضم اللاعب من سبورتينغ لشبونة البرتغالي صيف عام 2016 بعقد يمتد إلى غاية العام 2021.