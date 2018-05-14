هذا ما يتقاضاه ماجر شهريا بالتفصيل نظير تدريبه للمنتخب الجزائري

يتمتّع الناخب الوطني رابح ماجر ببأجرة سنوية محترمة، تجعل منه وكأنّه أهّل “محاربي الصحراء” إلى تظاهرة كأس العالم 2018 بِروسيا.

ويمنح الإتحاد الجزائري لكرة القدم الناخب الوطني رابح ماجر، أجرة سنوية تُقدّر بِمبلغ 48 مليون دينار، أو ما يُقارب 345 ألف أورو.

واستنادا إلى رواتب مدربي المنتخبات الـ 32 التي ستحضر وقائع مونديال روسيا 2018، يوجد ماجر في لائحة تضم 6 زملاء له يقبضون سنويا مبلغا ينزل عن رقم 400 ألف أورو. كما أوردته المؤسسة المختصة في التسويق الإعلامي الهولندية “زومين تي في”، في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن.

ويحوز الناخب الوطني راتبا سنويا أفضل من 3 مدربين موندياليين، وهم: السنيغالي أليو سيسي (200 ألف أورو)، والبولوني آدم نوالكا (268 ألف أورو)، والصربي ملادن كرستايتش (298 ألف أورو).

ويكاد ماجر يقبض نفس أجرة 3 مدربين موندياليين، وهم: التونسي نبيل معلول والكوستاريكي أوسكار راميريز (348 ألف أورو لِكليهما)، والبنمي هيرنان غوميز (398 ألف أورو).

للإشارة، فإن رابح ماجر (59 سنة) يرتبط مع الفاف بِعقد، بدأ أواخر أكتوبر 2017 وينتهي صيف 2019، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.