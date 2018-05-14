روسيا تطمئن أسواق النفط

أكد القائم بأعمال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك"،اليوم الإثنين ، أن الدول المنتجة للنفط في اتفاق "أوبك +" تمتلك العديد من الأدوات لضمان استقرار سوق النفط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفي تعليق على تبعات انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران وعودة العقوبات الأمريكية على إيران، كشف نوفاك عن نيته لقاء نظيره السعودي خالد الفالح خلال فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا هذا الشهر، لبحث الاتفاق وتداعيات الخطوة الأمريكية على أسواق النفط.

وتتخوف أسواق النفط من شح في الإمداد بعد عودة العقوبات الأمريكية على إيران، العضو في "أوبك" والتي تنتج 3.8 مليون برميل في اليوم منها 2.5 مليون للتصدير.

ووسط هذه المخاوف ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 ماي فسخ الاتفاق النووي.