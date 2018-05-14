في رمضان نؤم المصليين برواية "ورش

قال جلول حجيمي، رئيس نقابة الأئمة الجزائريين، إنّ الأئمة الجزائريين وخلال شهر رمضان القادم سيؤمون المصلين في صلاة التراويح برواية ورش عن نافع.

ولدى استضافته في قناة “النهار”، قال حجيمي إنّ رواية ورش ملتزم بها لدى الجزائريين منذ سنوات وأنّ القراءات الأخرى صحيحة ولا مشكل في ذلك.

وأشار أنّ الخلاف الحاصل يكمن في الدول التي تتمسك برواية حفص دون ورش، ولا وجود لمشكل خلافي عقائدي في ذلك.

قائلا إنّ ورش رواية صحيحة كغيرها من الروايات وهي قراءات أخذت بالتواتر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

والإلتزام بقراءة ورش في الجزائر يأتي حفاظا على التناغم بين القُراء و الأئمة في ربوع الوطن.