هذا ما قاله حاليلوزيتش عن الجزائر في تصريحات جد مؤثرة

عاد مدرب المنتخب الوطني الجزائري السابق وحيد حاليلوزيتش إلى فترة تواجده على رأس العارضة الفنية للخضر واستعاد ذكريات كأس العالم 2014 مع البرازيل في مقابلة مع "راديو ساراييفو".

وقال حليلوزيتش عن أداء الخضر في مونديال البرازيل: "لقد شاهدتم جميعا مباريات الجزائر في كأس العالم ، لقد أصبح المنتخب الجزائري الفريق المفضل لجميع عاشقي كرة القدم الحقيقيين. لقد أكسبنا حضورنا القوي و هذه التجربة المدهشة تعاطف الناس واعجابهم. وأضاف البوسني قائلا: "لقد كان استقبالنا في الجزائر استثنائيا،"لا يمكن شراء تلك اللحظات بالمال"

وعن مباراة ألمانيا قال الفني البوسني: "بعد المباراة جاء جميع اللاعبين لتهنئة أعضاء الطاقم الفني. وقابلنا تصفيق حار من جميع المشجعين البرازيليين الموجودين في ملعب بورتو أليغري. البرازيليون الذين يحبون كرة القدم صفقوا لنا ، وأضاف: "أتذكر بعد المباراة ، في اليوم التالي ، ذهبت إلى المركز التجاري لشراء هدايا وتذكارات ، واعترف لي بعض المشجعين البرازيليين لي وحملوني على أكتافهم في ساحة مركز التسوق. ستبقى هذه اللحظات محفورة بعمق في حياتي".