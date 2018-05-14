توقيت العمل في المدارس خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن توقيت العمل في المؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك، و ذلك حسبما جاء اليوم الإثنين في بيان لها.

و جاء في البيان، أن فترة الدراسة اليومية تمتد من الساعة السابعة و النصف صباحا الى الساعة الثانية والنصف زوالا بالنسبة لولايات الجنوب و منها: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تمنراست، ورقلة، إليزي، تندوف، الوادي، غرداية.

و من الساعة الثامنة و النصف صباحا الى الساعة الثالثة و النصف مساء بالنسبة للولايات الأخرى.

و بالنسبة لساعات الحصص سيتم تخفيض الساعات بالنسبة للتعليم المتوسط و التعليم الثانوي من ساعة الى ساعة إلا ربع و يستفيد تلاميذ هاتين المرحلتين بين الفترة الصباحية و الفترة المسائية براحة مدتها ساعة واحدة.

و تخصص الفترة الصباحية في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوام الواحد بنصف ساعة و تخفض الفترة المسائية بنصف ساعة، و يستفيد التلاميذ بين الفترة الصباحية و الفترة المسائية براحة مدتها ساعة و خمس عشرة دقيقة.

و تخصص الفترة الصباحية ذات ساعتين و خمس عشر دقيقة الى ساعة و خمس و أربعين دقيقة و تخفض الفترة المسائية ذات ساعتين و خمس عشر دقيقة الى ساعة و ثلاثين دقيقة في المدارس الابتدائية التي تعمل بنظام الدوامين